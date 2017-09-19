Глава Минспорта сообщил, сколько рабочих мест даст открытие "Карелия-Арены"

В спортивно-концертном комплексе "Карелия-Арена", который построят к 2020 году, будет работать около 60 человек.

Об этом сообщил министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов.

По его словам, персонал "Карелия-Арены" будет комплектоваться исключительно местными кадрами.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".