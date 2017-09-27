Глава Минздрава Карелии уволилась спустя полгода после назначения

Глава Карелии Артур Парфенчиков 26 сентября освободил от занимаемой должности министра здравоохранения Ольгу Лазаревич, уже известно, кто может ее сменить на этом посту.

Как стало известно "Вестям Карелии", Лазаревич в тот же день забрала трудовую книжку и попрощалась с коллективом. До прихода на пост руководителя министерства она работала заместителем главного врача по медицинской части республиканского онкологического диспансера. На должность министра Лазаревич была назначена в апреле этого года.

Один из известных ответственных работников в медицинской сфере высказал мнение, что Ольгу Лазаревич "съела" курирующая вопросы здравоохранения заместитель премьер-министра по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Что сказала по этому поводу Подсадник и кто займет кресло министра здравоохранения, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".