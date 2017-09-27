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Новости. Политика
15:35, 27 Сентября 2017

Глава Минздрава Карелии уволилась спустя полгода после назначения

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Глава Карелии Артур Парфенчиков 26 сентября освободил от занимаемой должности министра здравоохранения Ольгу Лазаревич, уже известно, кто может ее сменить на этом посту.

Как стало известно "Вестям Карелии", Лазаревич в тот же день забрала трудовую книжку и попрощалась с коллективом. До прихода на пост руководителя министерства она работала заместителем главного врача по медицинской части республиканского онкологического диспансера. На должность министра Лазаревич была назначена в апреле этого года.

Один из известных ответственных работников в медицинской сфере высказал мнение, что Ольгу Лазаревич "съела" курирующая вопросы здравоохранения заместитель премьер-министра по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Что сказала по этому поводу Подсадник и кто займет кресло министра здравоохранения, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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