Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
12:13, 23 Октября 2017
фото: gazeta-rassvet.ru

Глава Мурманской области заявила, что не собирается в отставку, несмотря на давление силовиков

По теме

Карельская филармония обновит тумбы для афиш
23.10.17 14:26
Когда в Финляндию не пустят без шипов
23.10.17 13:20
Депрессия мешает работникам в Карелии быть эффективными
23.10.17 13:10
Все новости
Загрузка...

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на давление со стороны правоохранительных органов в связи с уголовным делом в отношении экс-замгубернатора Игоря Бабенко.

"Должна заявить, что как глава региона, высшее должностное лицо в целом испытываю серьезное давление со стороны правоохранительных органов. В том числе, оно выражается в массированных запросах, проверках и других акциях устрашения. Но это не вынудит меня покинуть пост", - заявила Ковтун журналистам, которую цитирует РИА Новости.

Ранее Октябрьский суд Мурманска постановил заключить под стражу бывшего заместителя губернатора Бабенко, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. Бабенко уволился из правительства Мурманской области в конце сентября по собственному желанию. Согласно материалам дела, он создал преступную схему по заключению контрактов между управлением по обеспечению деятельности правительства Мурманской области и фиктивными подрядчиками. В результате бюджетные средства обналичивались и использовались участниками преступной схемы по своему усмотрению, считает следствие.

Руководитель аппарата правительства региона Светлана Поверичева также уволились по собственному желанию в начале октября.

Ранее СМИ сообщали, что могут произойти досрочные отставки глав ряда российских регионов. Сообщалось, что в числе губернаторов, которые могут в ближайшее время покинуть свой пост, глава Мурманской области Ковтун. Она, в свою очередь, называла информацию о своей досрочной отставке "досужими домыслами".

По теме

Карельская филармония обновит тумбы для афиш
23.10.17 14:26
Когда в Финляндию не пустят без шипов
23.10.17 13:20
Депрессия мешает работникам в Карелии быть эффективными
23.10.17 13:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-23 13:16:12
За подчиненных надо отвечать головой и должностью. член политсовета в пьяном виде машину разбил и человек погиб. А Гена Сараев не ответил за это и должность получил из рук главы.
Lana
2017-10-23 13:03:11
Очень жаль, что наводят "тень на плетень" и выдавливают с руководящих постов женщин, которых и так немного во власти. Я не мужененавистница, но по опыту знаю: там, где женщины больше порядка, т.к. они более собраны, мобильны и скурпулезны.
User
2017-10-23 13:20:30
Lana, расскажите это Мирошник, а то она, видимо, не в курсе.
Lana
2017-10-23 13:52:49
User,
А причем тут Мирошник? Речь пока не о ней, она не глава региона.
User
2017-10-23 14:24:32
Lana, при том, что она женщина, а по вашим словам "там, где женщины больше порядка". Судя по состоянию города, она с вашим тезисом не знакома.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2017, 19:10
Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"
19.10.2017, 21:30
Интимные фото одного из наставников шоу "Голос" шокировали интернет-пользователей (18+)
20.10.2017, 15:43
"Девятка"
16.10.2017, 09:18
Еще не конец
20.10.2017, 19:10
Похудевшая Алина Кабаева впечатлила публику в Сочи
18.10.2017, 21:30
Фото 17-летней Анны Семенович впечатлило пользователей

Аналитика

Сегодня 11:27
Политкухня
Пространство для конфликтов 1
Скоро истекает первый месяц работы нового состава республиканского правительства.
Натуральное производство и современные технологии: почему надо пробовать молочную продукцию из Минска 5
Сегодня 09:00
"Был бы человек, а преступление найдется" 7
20.10.2017 11:09
"Мы поддерживаем обе кандидатуры" 3
20.10.2017 10:25
Ничего святого 22
18.10.2017 14:32
Вся аналитика

Чтиво

20.10.2017 15:43
Без политики
"Девятка" 2
Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.
Проигранные игры 10
16.10.2017 11:12
О моей зарплате 17
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Вы пойдете в кино на "Матильду"?

Афиша

Сегодня в городе (14)
Геошторм
Салют-7
Сделано в Америке
Бегущий по лезвию 2049
Дом призраков
Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса
детям
Голем
Крым
Заклятье. Наши дни
Аритмия
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»