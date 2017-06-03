Глава Роструда назвал наиболее востребованную профессию в России

Наиболее сложно в настоящее время российским предприятиям находить специалистов в инженерной области.

Об этом заявил в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ) глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов.

"На сегодняшний день главная [проблема] все-таки для предприятий — они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока", — пояснил он, отметив, что, по его мнению, сейчас "необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства".

При этом ранее, 6 апреля, Минтруд заявил, что самыми востребованными профессиями в 2017 году на рынке стали специалисты высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях. А Минобрнауки в свою очередь сообщало, что снизило количество бюджетных мест на специальности "экономика" и "юриспруденция". Эти специальности, по информации представителей ведомства, не востребованы у работодателей.

В связи с этим Вуколов отметил, что главной задачей сегодня является повышение производительности труда. Поэтому, как счел глава российской Федеральной службы по труду и занятости, необходимо переобучение людей тех профессий, которым сложно найти работу. Так, по мнению Вуколова, они могли бы найти себя в других отраслях экономики.

Также в интервью агентству Вуколов сообщил, что рынок труда в стране начал стабилизироваться. "Действительно, количество безработных снижается, и рынок труда стабилизируется», — пояснил он, заметив, что "цифры возвращаются на естественные для себя позиции", а последствия кризиса "сходят на нет".

В данный же момент, по словам Вуколова, основной задачей ведомства является работа над качеством предлагаемых вакансий, в том числе для людей с инвалидностью.