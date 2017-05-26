Глава Сбербанка пообещал клиентам подарить "восьмой день в неделе"

За счет удобных сервисов Сбербанка каждый клиент может высвободить 20% времени, которое ежедневно тратится непродуктивно, сказал глава банка Герман Греф в ходе годового общего собрания акционеров.

"По нашим оценкам, не менее 20% нашего времени уходит на совершенно не продуктивную работу по стоянию в очередях, ожидание, заполнение различных справок, анкет, ответов на вопросы. Мы можем высвободить эти 20% времени в жизни каждого человека, и мы можем позволить людям направить эти 20% на реализацию их главных целей в жизни. Мы фактически можем подарить людям еще один день в неделю", — сказал Греф.

Глава банка отметил, что клиенты банка смогут больше времени уделять детям и близким, на саморазвитие и улучшение качества жизни.

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