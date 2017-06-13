Глава Союза работодателей назвал "большие зарплаты" в Карелии тормозом для инвестиций

Одна из причин низкой инвестиционной привлекательности Карелии – требование к работодателям платить северные надбавки к зарплате работников.

Об этом заявил руководитель Союза промышленников и предпринимателей Карелии Александр Сафронов на встрече с премьер-министром республики Александром Чепиком с участием представителей бизнеса и правительства.

"Что мы можем сделать – и государство и бизнес - для того, чтобы Карелия стала инвестиционно привлекательной? Пока не получается по двум причинам. Большие зарплаты, потому что северные коэффициенты. Соответственно, экономика не строится...", - сказал Сафронов.

Что является второй причиной низкой инвестиционной привлекательности Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".