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09:54, 16 Июня 2017

Главе карельского Роспотребнадзора вручили "паленое" масло на совещании в правительстве

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Работа управления Роспотребнадзора по Карелии вызвала резкую критику руководителя Ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции Александра Бражко.

Свои претензии он высказал на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в правительстве Карелии.

По словам Бражко, в течение года он неоднократно обращался в карельский Роспотребнадзор с жалобами на реализацию в магазинах республики фальсифицированной продукции.

Руководитель Ассоциации просил провести проверки соответствия этих продуктов стандартам качества. Ответа о результатах проверок он не получил, заявил Бражко.

В подтверждение своих слов он принес на совещание в правительстве упаковку масла, которое ранее попадало под санкции надзорных органов в других регионах России.

Что произошло дальше, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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User
2017-06-16 11:02:31
Не до "паленки" им! Они санкционку заграничную жrут и давят в поте лица.
Гость
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