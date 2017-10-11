Главе "Мемориала" в Карелии Дмитриеву продлили арест на три месяца

Городской суд Петрозаводска продлил на три месяца срок ареста главы "Мемориала" в Карелии Юрия Дмитриева.

В суде в среду прокурор заявил ходатайство о продлении ареста Юрия Дмитриева до 28 января 2017 года. Судья Марина Носова его удовлетворила.

Напомним, известного общественника и исследователя истории начали судить в Петрозаводске 1 июня. Уголовное дело вызвало общественный резонанс.

По версии следствия, в период с 2008 года по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Кроме того, обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения, заключающиеся в укорочении ствола.