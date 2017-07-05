Главный федеральный инспектор предложил расширить парковку у строящегося перинатального центра

Главный федеральный инспектор по Карелии аппарата полномочного представителя президента России на Северо-Западе Иван Сивин предложил увеличить число парковочных мест у строящегося в Петрозаводске перинатального центра.

Как сказал Иван Сивин 4 июля на оперативном штабе по строительству перинатального центра, согласно проектной документации у учреждения здравоохранения предусмотрено всего 17 парковочных мест для автомобилей.

"Если мы говорим о реконструкции улицы Сыктывкарская, то была информация, что там будет около 20 парковочных мест. Очевидно, что этого числа при 130 койко-мест, при шести сотнях работников будет недостаточно и мы можем получить здесь транспортный коллапс. Думаю, что сейчас нужно коснуться этого вопроса и принять возможные решения", - сказал Иван Сивин.

Иван Сивин призвал министерство строительства продумать этот вопрос.

Заместитель генерального директора ООО "РТ-СоцСтрой" Станислав Коновалов сказал, что у компании есть предложения к Минстрою Карелии, чтобы решить этот вопрос.

"Думаю, что этот вопрос закроем. Главное увязать наши планы", - сказал Станислав Коновалов.