20:20, 05 Июня 2017
Глюк'Oza "порадовала" поклонников голым телом
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На днях в Инстаграме Глюк'Ozы появилось очередное пикантное фото, на котором знаменитость позирует на кровати.
"У каждого человека есть желания, которые он не сообщает другим, и желания, в которых он не сознается даже себе самому", - подписала снимок звезда.
Поклонники же Глюк'Ozы разделились на два лагеря: одни восхищаются фигурой Натальи, другие упрекают ее в вульгарности, пишет yellowpress.
"Какая попа...", "Ну кошмарного тут ничего нет-красивое молодое тело, просто хотелось бы хороших песен и клипов увидеть", "Зачем она это делает???Женщине уверенной в себе достаточно любимого мужчины. Фигура красивая....ииии", "Сиси-писи... Дальше дно", "Осталось только трусы снять...", "Фу, как нескромно".
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