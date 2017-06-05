Глюк'Oza "порадовала" поклонников голым телом

На днях в Инстаграме Глюк'Ozы появилось очередное пикантное фото, на котором знаменитость позирует на кровати.

"У каждого человека есть желания, которые он не сообщает другим, и желания, в которых он не сознается даже себе самому", - подписала снимок звезда.

Поклонники же Глюк'Ozы разделились на два лагеря: одни восхищаются фигурой Натальи, другие упрекают ее в вульгарности, пишет yellowpress.

"Какая попа...", "Ну кошмарного тут ничего нет-красивое молодое тело, просто хотелось бы хороших песен и клипов увидеть", "Зачем она это делает???Женщине уверенной в себе достаточно любимого мужчины. Фигура красивая....ииии", "Сиси-писи... Дальше дно", "Осталось только трусы снять...", "Фу, как нескромно".