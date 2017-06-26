21:30, 26 Июня 2017
Глюкоза продемонстрировала глубокое декольте на красной дорожке ММКФ-2017
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На открытии "Кинотавра-2017" 31-летняя певица Наталья Ионова (Глюкоза) поразила всех своим нарядом.
Для выхода на красную ковровую дорожку звезда, несмотря на холодную московскую погоду, выбрала открытое платье.
"Фишкой" этого наряда стало глубокое декольте, а также полупрозрачная юбка, расшитой стеклярусом и бисером. Это платье от известного бренда "Enteley" Глюкоза предпочла не дополнять аксессуарами.
Поклонники певицы отметили, что, несмотря на глубокий вырез и полупрозрачную юбку, Глюкоза выглядит в нем очень женственно и элегантно, но не вызывающе. Модные критики тоже сошлись во мнении, что Глюкоза в этот вечер была одной из самых ярких и стильных звезд., пишет uznayvse.
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