Глюкоза продемонстрировала глубокое декольте на красной дорожке ММКФ-2017

На открытии "Кинотавра-2017" 31-летняя певица Наталья Ионова (Глюкоза) поразила всех своим нарядом.

Для выхода на красную ковровую дорожку звезда, несмотря на холодную московскую погоду, выбрала открытое платье.

"Фишкой" этого наряда стало глубокое декольте, а также полупрозрачная юбка, расшитой стеклярусом и бисером. Это платье от известного бренда "Enteley" Глюкоза предпочла не дополнять аксессуарами.

Поклонники певицы отметили, что, несмотря на глубокий вырез и полупрозрачную юбку, Глюкоза выглядит в нем очень женственно и элегантно, но не вызывающе. Модные критики тоже сошлись во мнении, что Глюкоза в этот вечер была одной из самых ярких и стильных звезд., пишет uznayvse.