Гнетова рассказала, на кого предприниматели в Карелии жалуются чаще всего

Больше всего жалоб приходится на федеральную налоговую службу и Роспотребнадзор.

Как рассказала сегодня на совещании в правительстве бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова, за 2016 год к уполномоченному поступило более 600 обращений, из них 27% с жалобами на надзорно-контрольные органы.

"Больше всего обращений на проверочные мероприятия Роспотребнадзора и на федеральную налоговую службу. Надо отметить, что в 2016 году значительно увеличилось число жалоб на ФНС и на Госавтодорнадзор", - сказала Елена Гнетова.

Предприниматели жалуются на то, что, в частности, налоговики свободно трактуют налоговое законодательство, принимают жесткие меры реагирования – парализуют деятельность из-за блокировки счетов компаний.

Сотрудники УГАДН необоснованно арестовывали автомобили у предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками. Также существует сложная ситуация с перевозкой леса. Из-за перегруза на 2-10% от допустимой нагрузки на ось, на бизнесменов накладывается штраф в 150 тыс. рублей, что может привести к разорению бизнеса.