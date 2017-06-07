Год без забот! Ваши расходы – за наш счет: новая квартира – без лишних хлопот

У кого-то в мечтах велосипед, у кого-то – отпуск на море, а у кого-то – новая квартира с ремонтом.

Если вы арендуете жилплощадь, то мысль о покупке собственного жилья и одновременных платежах за ипотеку и съемную квартиру, пока идет строительство дома, отбивает всякое желание думать о приобретении. У компании "КСМ" есть отличное решение, как прожить целый год без забот!

До 30 июня заключайте договор на квартиру в одной из новостроек "КСМ" – ЖК "Гармония", ЖК "Уютный", жилой дом по улице Островского или жилой дом по улице Суворова ­– и экономьте кругленькую сумму до 325 тысяч рублей! А на что вы их потратите – решайте сами! Можете снимать жилье, пока строится ваша новая квартира, а можете накопить на отделку или мебель. А может, пора поменять бытовую технику или рвануть в отпуск? Ваши расходы – за наш счет!

Хотите сэкономить – успейте заключить договор до конца июня!

Узнать подробности акции можно в отделе продаж компании "КСМ" по телефону 76-20-10 или в офисе, расположенном по адресу: Петрозаводск, проспект Первомайский, 9. Посмотреть планировки и цены на квартиры, а также ознакомиться с проектными декларациями можно на сайте kcm-kvartira.ru.

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