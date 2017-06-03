Гоголевский мост попал под прицел новой камеры наблюдения

Компания "Сампо" установила уже третью камеру с видом на знаменитый Гоголевский мост в рамках проекта "Мой город".

В фокус новой камеры попадает вид на строящийся мост со стороны Лососинского шоссе. Теперь можно более детально рассмотреть процесс работы строителей.