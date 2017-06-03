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09:00, 03 Июня 2017

Гоголевский мост попал под прицел новой камеры наблюдения

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Компания "Сампо" установила уже третью камеру с видом на знаменитый Гоголевский мост в рамках проекта "Мой город".

В фокус новой камеры попадает вид на строящийся мост со стороны Лососинского шоссе. Теперь можно более детально рассмотреть процесс работы строителей.

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Комментарии

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pupsik
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