Голландская художница заинтересовалась архитектурой Петрозаводска

Художница из Нидерландов Розмарин Аннабель тен Хоопен будет три месяца изучать архитектуру Петрозаводска и беседовать с местными жителями.

Об этом сообщает республиканское министерство культуры.

"Три месяца пребывания в Карельской арт-резиденции голландская художница посвятит изучению Петрозаводска, исследуя его физически – в длительных пеших прогулках, выискивая интересные здания старой и новой архитектуры, беседуя с жителями города разных поколений и разного жизненного опыта, читая об истории Петрозаводска и Карелии. Какую роль жилища людей, их внешний вид и интерьер играют в жизни их обитателей? Как люди, живя здесь, ощущают себя, смену времен?" - говорится в сообщении.

Планируется, что в сентябре в медиа-центре "Vыход" откроется выставка Розмарин Аннабель тен Хоопен: впечатления и размышления голландской художницы найдут отражение в графических эскизах, живописных работах, фото и других ее работах.