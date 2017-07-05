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Новости. Культура
14:01, 05 Июля 2017
фото: Розмарин Аннабель тен Хоопен

Голландская художница заинтересовалась архитектурой Петрозаводска

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Художница из Нидерландов Розмарин Аннабель тен Хоопен будет три месяца изучать архитектуру Петрозаводска и беседовать с местными жителями.

Об этом сообщает республиканское министерство культуры.

"Три месяца пребывания в Карельской арт-резиденции голландская художница посвятит изучению Петрозаводска, исследуя его физически – в длительных пеших прогулках, выискивая интересные здания старой и новой архитектуры, беседуя с жителями города разных поколений и разного жизненного опыта, читая об истории Петрозаводска и Карелии. Какую роль жилища людей, их внешний вид и интерьер играют в жизни их обитателей? Как люди, живя здесь, ощущают себя, смену времен?" - говорится в сообщении.

Планируется, что в сентябре в медиа-центре "Vыход" откроется выставка Розмарин Аннабель тен Хоопен: впечатления и размышления голландской художницы найдут отражение в графических эскизах, живописных работах, фото и других ее работах.

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