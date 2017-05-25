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07:13, 25 Мая 2017

Голодец упомянула Карелию на совещании у Путина

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Вице-премьер Ольга Голодец в ходе выступления на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства упомянула Карелию.

Владимир Путин попросил Голодец рассказать об итогах V Национального чемпионата "Молодые профессионалы", который прошел в Краснодаре.

"В чемпионате приняли участие 960 финалистов, которые соревновались по 113 компетенциям. Сразу скажу, что в региональных отборочных соревнованиях приняли участие 11 400 ребят, это 47 процентов наших колледжей, то есть те, кто занимается непосредственно подготовкой. Это демонстрирует, что сегодня к процессу подготовки по международным стандартам, по системе WorldSkills уже готова почти половина профессиональных колледжей нашей страны. Хочется отметить несколько команд, потому что соревнования всегда выявляют финалистов: первое место заняла команда Москвы, на втором – Татарстан, на третьем – Краснодарский край" ,- сказала Ольга Голодец.

"Сегодня к движению "Молодые профессионалы" подключилось 84 субъекта Федерации. Есть один субъект Федерации, который, надеюсь, всё-таки подключится к нашему движению по всей стране: это Республика Карелия. Мы ожидаем, что вступление Карелии в наше движение завершит полную картину, потому что это очень важно с точки зрения качества подготовки кадров для нашей экономики", - отметила вице-премьер.

Ранее власти Карелии заявляли, чтобы стать участником движения WorldSkills необходимы средства, которых нет в бюджете республики.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства.

РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине регионов РФ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2017-05-25 09:16:19
Недавно, в обращении к Президенту я сообщил, что карелы и финны самые нищие, обездоленные в России. Теперь и республика в конце субъектов России! Уникально! Какие там "молодые профессионалы", если бывший главный Худилайнен уничтожил национальное достояние карелов и финнов! А новый назначенец чего-то раздумывает над проблемой... Чиновники, совершившие преступление, в ус не дуют... Натуральное издевательство!
Гарик
2017-05-25 08:51:24
Нельзя нам отставать от регионов.,надо сделать взносы. Может врио из своих средств заплатит. Не зря же он свою квартиру на Арбате сдает за 350000 (его слова)
Гость
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