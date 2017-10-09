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Новости. Общество
15:43, 09 Октября 2017

"Голодомор" в "Пряжинском" стал первым провалом Парфенчикова, показал опрос

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Большинство читателей "Столицы на Онего" считают, что кризисная ситуация в АО "Пряжинское" стала первым серьезным провалом главы Карелии Артура Парфенчикова.

Это следует из результатов опроса. За данный вариант ответа проголосовали 35%(569) респондентов.

Кризис в "Пряжинском" это свидетельство безразличия властей и ведомств к проблемам села, уверены 29% (460) читателей.

В том, что ситуация на сельхозпредприятии является преступным бездействием его руководства, считают 17% (285) респондентов.

Оставшиеся 17% читателей думают, что развал сельского хозяйства Карелии продолжается, и ситуация в "Пряжинском" не последняя.

Всего в опросе приняли участие 1586 человек.

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Комментарии

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Хаос
2017-10-09 18:47:36
А при чем тут Парфенчиков ?
Там акционерное общество , давайте всем помогать.
Герман
2017-10-09 18:30:02
Еще и Медвежьегорские коровы дохнут. Немного ли бед Карелии от одного " нелегитимного" деятеля. А ведь это только начало его бестолкового пути.
Leopol'd
2017-10-09 17:58:54
Его задача была избраться, исполнить волю ЕР. Неужели кто-то верит, что губернатор реально решает и рулит?!
andruh
2017-10-09 17:29:07
Скоро еще один будет.хотят задушить последний молококомбинат Славмо.Раньше это называли,вредительство...
Герман
2017-10-09 18:44:01
andruh, Сейчас тоже самое ,плюс передел сфер влияния ,обещал же П. притащить инвестора по молокообработке.
Некромант Пацифист
2017-10-09 17:10:24
мужик СЛОВО ДАЛ ДО 1 СЕНТЯБРЯ И ПРОФУКАЛ. И НА ФИГА ОНО ЕМУ НАДО. СКОРО НОРКИ СДОХНУТ - ЭТ ТОЖЕ НЕ ИХ. мужик ОБЕЩАЛ АВАРИЙНЫЕ ДОМА ПРОГРАММУ ДО 1 СЕНТЯБРЯ ЗАКОНЧИТЬ -ИНАЧЕ ГОЛОВУ НА ПЛАХУ. и тишина,,,,,,,,
User
2017-10-09 16:33:50
Провал уже не первый. "Невский пассаж" первее.
Гарик
2017-10-09 16:07:36
Это не только провал ,а еще и показатель безответственности должностного лица ,полной некомпетентности в решении хозяйственных вопросов и безразличия к судьбам людей и животных.После таких залетов порядочный человек ушел бы на прокурорский пенсион (((((((
ненец
2017-10-09 19:39:19
Гарик, Путин порядочных не назначит. Чревато, знаешь ли. Путин назначит вам держи-морду, которая отдаст приказ стрелять ничтожесумняшеся.
Баранов держать следаваит под присмотром. И стричь, стричь, стричь.
Пока не поумнеют.
Путин действует от противного, чем хуже - тем лучше. Да не на тех напал. Говорил об этим уж пару лет как.
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