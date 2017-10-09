15:43, 09 Октября 2017
"Голодомор" в "Пряжинском" стал первым провалом Парфенчикова, показал опрос
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Большинство читателей "Столицы на Онего" считают, что кризисная ситуация в АО "Пряжинское" стала первым серьезным провалом главы Карелии Артура Парфенчикова.
Это следует из результатов опроса. За данный вариант ответа проголосовали 35%(569) респондентов.
Кризис в "Пряжинском" это свидетельство безразличия властей и ведомств к проблемам села, уверены 29% (460) читателей.
В том, что ситуация на сельхозпредприятии является преступным бездействием его руководства, считают 17% (285) респондентов.
Оставшиеся 17% читателей думают, что развал сельского хозяйства Карелии продолжается, и ситуация в "Пряжинском" не последняя.
Всего в опросе приняли участие 1586 человек.
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