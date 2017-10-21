11:08, 21 Октября 2017
Гололед на трассе в Карелии: больше дистанция – меньше скорость
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Водители, выехавшие на трассу в районы Карелии, сообщают о большом количестве аварий из-за гололеда.
В социальных сетях водители сообщают, что на дороге гололед и много аварий.
"По трассе на Питер гололед страшный, -пишут водители, - куча аварий, лобовые и вылеты в кювет. Будьте очень аккуратны, независимо от резины. Больше дистанция и меньше скорость, обгон только если на 150% уверены! Лучше опоздать, чем успеть на "тот свет"!!Берегите себя!"
"Ехали из Лососинного вечером, видели две машины в кювете. Две аварии за несколько километров друг от друга. Дорога скользкая – будьте осторожны", - пишут в соцсетях.
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