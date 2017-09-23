Гонщица из Карелии Ирина Сидоркова стартует с первой позиции на чемпионате России

Юная гонщица из Карелии Ирина Сидоркова в данный момент находится в Казани, где принимает участие в чемпионате России по кольцевым гонкам.

Карельская автогонщика Ирина Сидоркова будет стартовать в первой финальной гонке чемпионата России по кольцевым гонкам с первой позиции. Об этом сообщает сообщество Вести - Карелия в социальной сети «Вконтакте».

Ирина Сидоркова выиграла квалификационный заезд и готовится к первому финальному старту.

Напомним, в 2017 году Ирина Сидоркова, несмотря на свой юный возраст, была допущена организаторами в Российскую серию кольцевых гонок (РСКГ), где будет выступать за команду "Академия Ралли" на автомобиле VW Polo. Ранее карельская гонщица участвовала в соревнованиях по картингу и показывала высокие результаты.