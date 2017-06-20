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12:26, 20 Июня 2017

Гонщица из Карелии: "Я жива и здорова, спасибо, что болели"

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Известная в Карелии гонщица Ирина Сидоркова рассказала о ЧП на соревнованиях.

"Не мой вчера был день... Если вкратце, то вот так я вышла из первого поворота воскресной гонки. И здесь ещё "передка" не видно. О борьбе за подиум говорить не приходится. Но, несмотря на это, несмотря на ужасную гарь в салоне от трущихся о железо колес, я смогла добраться до финиша и набрать очки! Лидерство, конечно, потеряно, но я жива и здорова. К сожалению, в этот раз не могу сказать соперникам спасибо за красивую борьбу. спасибо большое, что болели, извините, что не смогла порадовать! Теперь все надежды на волшебников моей команды #academyrally. Они творят чудеса, поэтому я буду готовиться к этапу в Казани и домой пока не возвращаюсь", - написала Ирина на своей странице в facebook.

Недавно 13-летняя Ирина Сидоркова победила на престижных соревнованиях в Грозном и привезла оттуда врио главы Карелии Артуру Парфенчикову "привет от Рамзана Кадырова".

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