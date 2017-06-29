Горячая вода начала возвращаться на Кукковку, Голиковку, Зареку и в район Октябрьского

Горячая вода начала возвращаться в дома жителей Зареки, Голиковки, Кукковки, районов Октябрьского и Первомайского проспектов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, в понедельник началось подключение горячей воды в домах в Центре, Привокзальном районе, Сулажгоре, на Древлянке, Радиозаводе, Перевалке, в Рыбке, Пятом Поселке.

Сегодня горячая вода начала возвращаться в остальные районы города: Октябрьского и Первомайского проспектов, Зареки, Голиковки и Кукковки. О том, что подключение началось, "Столице на Онего" подтвердили в ТГК и в мэрии.

По информации городской администрации, работы по подключению горячей воды в этих районах планируется завершить завтра.

"Как скоро горячая вода появится в домах горожан, будет зависеть, в том числе, от действий управляющих компаний", - подчеркнули в мэрии.