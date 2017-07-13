Горячая вода начала возвращаться в дома жителей Петрозаводска

Горячая вода начала возвращаться в дома жителей Зареки, Голиковки и Кукковки после отключения на сутки.

Напомним, в среду три района карельской столицы были отключены от горячего водоснабжения в связи с необходимостью подключить к сетям строящееся на Комсомольском проспекте Президентское кадетское училище.

"На данный момент процесс включения горячей воды уже начался. Теплотрасса заполнена", - сообщили "Столице на Онего" в четверг в ТГК.

"Своевременное появление горячей воды зависит, в том числе, от работы управляющих компаний", - добавили в компании.

В ТГК также отметили, что работы по подключению училища прошли успешно.