10:18, 13 Июля 2017
Горячая вода начала возвращаться в дома жителей Петрозаводска
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Горячая вода начала возвращаться в дома жителей Зареки, Голиковки и Кукковки после отключения на сутки.
Напомним, в среду три района карельской столицы были отключены от горячего водоснабжения в связи с необходимостью подключить к сетям строящееся на Комсомольском проспекте Президентское кадетское училище.
"На данный момент процесс включения горячей воды уже начался. Теплотрасса заполнена", - сообщили "Столице на Онего" в четверг в ТГК.
"Своевременное появление горячей воды зависит, в том числе, от работы управляющих компаний", - добавили в компании.
В ТГК также отметили, что работы по подключению училища прошли успешно.
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