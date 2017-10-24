Горнолыжный курорт под Петрозаводском вошел в число самых бюджетных

"Ялгора" вошла в число семи самых бюджетных горнолыжных курортов в России, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Как сообщает сайт журнала “Лыжный спорт” со ссылкой на данные ресурса travel, главный карельский горнолыжный курорт, расположенный вблизи Петрозаводска, входит в число семи наиболее бюджетных горнолыжных курортов в России, которые по карману среднестатистическому туристу.

Открытый в 2013 году недорогой карельский курорт "Ялгора" пока не очень раскручен среди российских горнолыжников. По этой причине здесь жилье дешевле, а горнолыжные спуски - ровны и свободны. Еще одна привлекательная особенность "Ялгоры", расположенной на побережье Онежского озера, — уникальный рельеф местности, который частенько сравнивают с камчатским.

Курорт имеет три спуска разной сложности с перепадом высот до 100 метров, красную и черную трассы, учебный склон для новичков и детей, лыжную трассу, кресельный и ленточный (для начинающих катальщиков) подъемники, пункт проката, горнолыжную и детскую спортивные школы.

В рейтинг журнала, кроме "Ялгоры", также вошли горнолыжные курорты "Домбай" и "Архыз" (Карачаево Черкесия), "Абзаково" (Башкортостан), "Шакша" (Ярославль), "Красное озеро" (Санкт Петербург), "Завьялиха" (Челябинская область).