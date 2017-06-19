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09:27, 19 Июня 2017

Город становится чище, заявили в мэрии Петрозаводска

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Сотрудники мэрии Петрозаводска продолжают акции по уборке городских территорий.

По данным пресс-службы мэрии, 17 июня работники администрации навели порядок на участке между домом №30 по улице Мурманской и домом 38 по Первомайскому проспекту. Некоторые пришли на субботник с детьми.

"Общими усилиями очищена большая территория вокруг заброшенной трансформаторной подстанции. Бутылки, пластиковые мешки, бытовой мусор, остатки электрического кабеля и даже старая мебель – все это заполнило многотонный бункер для мусора, который в ближайшее время будет вывезен на свалку", - отметили в мэрии.

Акция "Чистый Петрозаводск" будет продолжаться в течение всего июня. К участвующим в уборке города сотрудникам администрации Петрозаводска могут присоединиться все неравнодушные жители города.

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Комментарии

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Инженер Брунс
2017-06-19 10:44:14
город становится чище, это правда. При Ширшиной одни суды-пересуды, а где деньги? Неизвестно.
ненец
2017-06-19 11:02:39
Инженер Брунс, Денег им не давали! Ищи у себя.
Старый дед щукарь
2017-06-19 10:23:21
Травой потому что мусор зарастает!!!
баян
2017-06-19 10:06:32
Как любят покрасоваться перед камерой больше чем сделать добрые дела сотрудники
Гарик
2017-06-19 09:34:00
Мэрия преобразавалась в МУП " Петрозаводское", похвально ,хоть появилась одна толковая клинниговая компания ))... и чиновники сократились)) Дельно придумано.))
ненец
2017-06-19 09:46:47
Гарик, и расходов немного. Правда работа почёрному. При рыночной экономике даром не работают. :)
Разве что при недоразвитой.
Гарик
2017-06-19 10:02:02
ненец, Главное начать,потом и зарплату на МУП перевести))
ненец
2017-06-19 10:10:05
Гарик, Ударение в "начать" на первый слог? Тогда ""Перестройка-2"!
Возврат к СССР или "Шаг вперёд -восемь назад"! Чтоб враг не догадался и в плен не взял. На смех искандерам.
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