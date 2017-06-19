Город становится чище, заявили в мэрии Петрозаводска

Сотрудники мэрии Петрозаводска продолжают акции по уборке городских территорий.

По данным пресс-службы мэрии, 17 июня работники администрации навели порядок на участке между домом №30 по улице Мурманской и домом 38 по Первомайскому проспекту. Некоторые пришли на субботник с детьми.

"Общими усилиями очищена большая территория вокруг заброшенной трансформаторной подстанции. Бутылки, пластиковые мешки, бытовой мусор, остатки электрического кабеля и даже старая мебель – все это заполнило многотонный бункер для мусора, который в ближайшее время будет вывезен на свалку", - отметили в мэрии.

Акция "Чистый Петрозаводск" будет продолжаться в течение всего июня. К участвующим в уборке города сотрудникам администрации Петрозаводска могут присоединиться все неравнодушные жители города.