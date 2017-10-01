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Новости. Общество
11:41, 01 Октября 2017

Гору Паасо в Карелии планируют сделать современным туристическим объектом

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В Сортавальском районе на городище Паасо хотят построить туристический образовательный центр.

О создании нового современного туробъекта рассказали в правительстве Карелии. На горе Паасо неподалеку от Сортавалы глава республики Артур Парфенчиков подвел итоги своей рабочей поездки в Северное Приладожье. На Паасо в XII-XIII веках находились карельские укрепленные поселения, в которых жители тех мест спасались от вторжения иноземцев. Позднее, в Русско-шведскую войну 1808 года, рядом с горой были похоронены наши солдаты, а в Великую Отечественную – развязались серьезные бои.

"Целые пласты нашей истории сегодня забыты. Конечно, хотелось бы все это воссоздать, потому что кто не знает свою историю, у того нет будущего", – подчеркнул Артур Парфенчиков.

На городище Паасо археологам удалось обнаружить много замечательных находок, связанных с древнекарельской культурой, – от серебряных бус до боевых топоров, наконечников стрел и копий.

Живописные виды, открывающиеся с вершины горы Паасо, в будущем дополнятся туристическим образовательным центром – с лекторием, автостоянкой, рестораном и подъемником для туристов.

"Необходимо, чтобы это был образовательный центр, где все могли бы получать информацию об истории наших земель, Карелии. Это история карельского народа, история Новгорода, история Российского государства", – добавил глава республики.

Все работы по созданию центра будут вестись под контролем ученых.

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Комментарии

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stranger
2017-10-01 13:11:21
Ровно 25 лет назад 1 октября 1992 года Сбербанк начал выдачу ваучеров — приватизационных чеков. Каждый россиянин мог прикупить «кусочек родины», но стать полноценными собственниками мало у кого получилось .... (с). Какая древняя история, что известно, кроме досужих сплетен, об этом глобальном событии, происходившем при нашей с вами жизни и непосредственном участии.
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