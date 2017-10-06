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Новости. Общество
10:06, 06 Октября 2017

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает пешеходам о необходимости использования световозвращателей

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В городе их использовать желательно, а за городом – обязательно.

Исследования показали, что применение пешеходами световозвращающих элементов более чем в 6,5 раз снижает риск наезда на них транспортного средства, напомнили в ГИБДД.

Как правило, осенью и зимой количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов увеличивается. Темное время, пасмурная погода делают пешехода менее заметным на дороге. На помощь пешеходам приходят световозвращающие элементы.

Водитель видит пешехода, имеющего световозвращатели, со значительно большего расстояния. Так, при движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращающие элементы, это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350 метров.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что с 1 июля 2015 года при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам вне населенных пунктов вменяется в обязанность иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Пешеходы обязаны обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Для тех же, кто передвигается в черте города, эта мера по-прежнему носит рекомендательный характер. Однако это не означает, что горожанам стоит пренебрегать использованием световозвращателей, ведь это приспособление может сохранить здоровье и жизнь пешехода.

В настоящее время приобрести их можно в отделениях "Почты России", крупных сетях магазинов промышленных товаров и товаров для дома, в магазинах канцтоваров и швейной фурнитуры, газетных киосках, автомагазинах. Также можно купить светоотражающую тесьму, которая пришивается к верхней одежде.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2017-10-06 10:25:06
Пятьдесят рублей.

Темные куртки, темные люди
Снуют по дорогам нашей Страны.
Их трудно заметить , трудно увидеть
Слились с асфальтом по цвету они.

Им говоришь, они тебе матом
Пишешь Законы - им не почем!
Так погибают на трассах - дегенераты
Которые жизнь оценили - рублей в пятьдесят - то всего.

Гибнут, ну что ж, это выбор их в жизни
Нам их теперь нисколько не жаль.
На почтах светяшки везде продаются
В СМИ рассказали - жизнь в их же руках!

Нужны ли России темные люди?
Нужен ли нам такой генофонд?!
Который не ценит Жизни по жизни
Который себя оценил - рублей в пятьдесят - то всего.
Гость
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