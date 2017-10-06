Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает пешеходам о необходимости использования световозвращателей

В городе их использовать желательно, а за городом – обязательно.

Исследования показали, что применение пешеходами световозвращающих элементов более чем в 6,5 раз снижает риск наезда на них транспортного средства, напомнили в ГИБДД.

Как правило, осенью и зимой количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов увеличивается. Темное время, пасмурная погода делают пешехода менее заметным на дороге. На помощь пешеходам приходят световозвращающие элементы.

Водитель видит пешехода, имеющего световозвращатели, со значительно большего расстояния. Так, при движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращающие элементы, это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350 метров.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что с 1 июля 2015 года при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам вне населенных пунктов вменяется в обязанность иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Пешеходы обязаны обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Для тех же, кто передвигается в черте города, эта мера по-прежнему носит рекомендательный характер. Однако это не означает, что горожанам стоит пренебрегать использованием световозвращателей, ведь это приспособление может сохранить здоровье и жизнь пешехода.

В настоящее время приобрести их можно в отделениях "Почты России", крупных сетях магазинов промышленных товаров и товаров для дома, в магазинах канцтоваров и швейной фурнитуры, газетных киосках, автомагазинах. Также можно купить светоотражающую тесьму, которая пришивается к верхней одежде.