Госдолг Карелии с начала года уменьшился почти на 1 млрд рублей

За пять месяцев объём государственного долга Карелии снизился на 967 млн рублей, сообщил Минфин республики.

На 1 июня 2017 года размер госдолга региона составил 21,6 млрд рублей

Как пояснили "Вестям Карелии" в Минфине, сокращение госдолга произошло, в основном, за счет погашения задолженности по банковским кредитам.

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