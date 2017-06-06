15:22, 06 Июня 2017
Госдолг Карелии с начала года уменьшился почти на 1 млрд рублей
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За пять месяцев объём государственного долга Карелии снизился на 967 млн рублей, сообщил Минфин республики.
На 1 июня 2017 года размер госдолга региона составил 21,6 млрд рублей
Как пояснили "Вестям Карелии" в Минфине, сокращение госдолга произошло, в основном, за счет погашения задолженности по банковским кредитам.
Подробнее читайте в материале издания.
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