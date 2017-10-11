Госдума повысила штрафы за непропуск пешеходов на "зебре"

Это уже вторая волна повышения штрафа для водителей за такое нарушение.

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении до 2,5 тысяч рублей штрафа водителям, не пропустившим пешеходов на "зебре", пишет news.mail.

Принятый закон увеличивает штраф водителям, не пропустившим пешеходов, автомобилистов и иных участников дорожного движения, пользующихся преимуществом. Он устанавливается в размере от 1500 до 2500 рублей (сейчас фиксированная сумма — 1500 рублей).

Как заметил депутат Андрей Исаев, что это уже вторая волна повышения штрафа для водителей за такое нарушение.