Госдума рассмотрит законопроект о сокращении новогодних каникул

Думские фракции определили приоритетные законопроекты, которые будут рассмотрены нижней палатой осенью.

О необходимости составить такой список фракции договорились со спикером Думы Вячеславом Володиным на одном из пленарных заседаний в сентябре, сообщает РБК. Несколько депутатов от оппозиции пожаловались тогда, что инициативы их фракций или не ставятся на рассмотрение, или постоянно переносятся. В конце сентября совет Думы решил, что каждая фракция в каждой сессии будет определять четыре своих наиболее важных инициативы, которые обязательно будут рассмотрены палатой.

В список важных инициатив КПРФ вошел законопроект о сокращении новогодних каникул. Документ, внесенный в конце сентября, предлагает 31 декабря, 1, 2 и 3 января объявить нерабочими новогодними праздничными днями, а 4, 5, 6 и 8 января исключить из каникул.

Зато выходными днями предлагается сделать 18 марта (день присоединения Крыма к России) и 7 ноября (день Октябрьской революции). В итоге в году будет на два выходных меньше. Во фракции объяснили свое предложение тем, что коммунистам поступает много обращений граждан с требованием сократить количество дней в новогодние праздники, так как россияне в начале нового года остаются без зарплаты.

Законопроект направлен в думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Председатель комитета Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал, что вряд ли он будет поддержан профильным комитетом. Он напомнил также, что ЛДПР предлагала заменить новогодние каникулы дополнительным десятидневным отпуском. "А просто забирать выходные неправильно. Кроме того, 7 ноября в ЛДПР считают не праздничной, а трагической для страны датой госпереворота", — сказал депутат.