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19:10, 29 Мая 2017

Гоша Куценко оконфузился на сцене

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Чего испугался Гоша Куценко, когда у него на сцене порвались штаны.

Известный актер и заслуженный артист России Гоша Куценко 20 мая отметивший свой 50-летний юбилей, стал героем последнего выпуска программы "Секрет на миллион", пишет uznayvse.

Ведущей шоу Лере Кудрявцевой Гоша откровенно рассказал о своих родителях, отношениях с Марией Порошиной, нынешней семье и пагубном пристрастии к алкоголю, а его подруга Теона Дольникова сгорая от стыда, рассказала, чего испугался Куценко, когда во время спектакля у него порвались штаны.

По словам девушки, Гоша задрал ногу на балетный станок и у него с треском разошлись по шву брюки. Притом порвались на самом пикантном месте. Он подбежал к партнерше и зашептал: - Что делать, у меня порвались штаны? - Ну ладно, ничего тут такого - пожала плечами Теона. - Ты не понимаешь, - зашипел Гоша, - у меня нет трусов под ними. Как актер вышел из этого щекотливого положения, история умалчивает.

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