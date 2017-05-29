Гоша Куценко оконфузился на сцене

Чего испугался Гоша Куценко, когда у него на сцене порвались штаны.

Известный актер и заслуженный артист России Гоша Куценко 20 мая отметивший свой 50-летний юбилей, стал героем последнего выпуска программы "Секрет на миллион", пишет uznayvse.

Ведущей шоу Лере Кудрявцевой Гоша откровенно рассказал о своих родителях, отношениях с Марией Порошиной, нынешней семье и пагубном пристрастии к алкоголю, а его подруга Теона Дольникова сгорая от стыда, рассказала, чего испугался Куценко, когда во время спектакля у него порвались штаны.

По словам девушки, Гоша задрал ногу на балетный станок и у него с треском разошлись по шву брюки. Притом порвались на самом пикантном месте. Он подбежал к партнерше и зашептал: - Что делать, у меня порвались штаны? - Ну ладно, ничего тут такого - пожала плечами Теона. - Ты не понимаешь, - зашипел Гоша, - у меня нет трусов под ними. Как актер вышел из этого щекотливого положения, история умалчивает.