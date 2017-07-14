Госинспекция труда отреагировала на забастовку в Карелии

Сотрудники ведомства выехали на звероферму в Пряже.

По сообщению о предстоящей забастовке работников ООО "Звероферма "Пряжинская" Государственная инспекциея труда в Республике Карелия совершила оперативный выезд для проведения необходимых мероприятий, направленных для проведения проверки по данному факту. В результате проверки было установлено, что перед работниками имеется задолженность по выплате заработной платы в размере 802 383 рубля за апрель и май 2017 года. За январь, февраль, март задолженность погашена в полном объеме. В настоящее время директор ООО "Звероферма "Пряжинская" ведет работу по полной выплате задолженности.

По результатам проверки Государственной инспекцией труда обществу выдано предписание, обязывающее погасить образовавшуюся задолженность к указанному сроку.

Напомним, что рано утром 5 июля работники АО "Пряжинское" вышли на забастовку. На это их сподвигло крайне тяжелое положение предприятия: у руководства перед работниками образовались долги по зарплате, только одной семье задолжали более 200 тысяч рублей. Накануне забастовки администрация выплатила людям небольшие суммы и попросила их не бастовать.