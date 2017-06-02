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09:43, 02 Июня 2017

Госкомимущества Карелии против снижения планки для получения земли без аукционов

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Руководитель госкомитета по управлению госимуществом Карелии Дмитрий Родионов против снижения минимальной суммы инвестиций в бизнес-проекты, претендующие на получение земли без аукционов.

Об этом руководитель Родионов сообщил на встрече с предпринимателями, посвященной вопросам земельно-имущественных отношений.

Сейчас по республиканскому законодательству одно из условий предоставления участков без торгов – размер объема инвестиций. Он должен составлять не мене 20 млн рублей. Для малого бизнеса это неподъемная сумма, поэтому предприниматели считают, что ее необходимо уменьшить. Глава Госкомоимущества против снижения этой планки.

"Я изучил много нормативно-правовых актов других субъектов. Там этот порог вхождения выше. Я считаю, что в Карелии и так созданы достаточно комфортные условия. И не такой уж большой объем инвестиций надо вложить, для того чтобы попасть в эту программу", - пояснил Родионов.

По его мнению, необходимо искать другие возможности предоставления земельных участков без аукциона. Родионов предложил уполномоченному по правам предпринимателей собрать предложения и выйти с законодательной инициативой, пообещав поддержку госкомитета.

Подробнее о новых инициативах Госкомимущества Карелии по выделению земли для бизнеса читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".  

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