Госкомиссия потребовала обеспечить "Ласточки" Wi-Fi в 2017 году

Возглавляемая секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым Госкомиссия по подготовке к 100-летию Карелии рекомендовала установить wi-fi в "Ласочках".

ОАО "РЖД" и Минкомсвязи России рекомендовано уже в 2017 году оснастить составы поездов "Ласточка", осуществляющих перевозку пассажиров по маршруту г.Петрозаводск – г.Санкт–Петербург – г.Петрозаводск, оборудованием для беспроводного доступа к Интернету с использованием Wi-Fi технологии и обеспечить предоставление услуг устойчивой связи.

Также Минкомсвязи России совместно с правительством Карелии и операторами подвижной радиотелефонной связи предложено обеспечить строительство двух пилотных объектов мобильной связи на федеральных автомобильных дорогах на территории республики.

Председателем Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики является Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Ответственным секретарем Госкомиссии является врио главы Карелии Артур Парфенчиков.