Гособовинение хочет удалить Алиханова из зала суда, чтобы процесс шел без его участия

С соответствующим ходатайством сторона обвинения выступила сегодня в ходе судебного заседания - вопрос решится в ближайшие часы.

Сторона обвинения сегодня выступила с ходатайством, чтобы судебный процесс по уголовному делу в отношении известного политика и предпринимателя Девлета Алиханова, далее проходил без его участия. Представитель прокуратуры посчитал, что Алиханов задает слишком много вопросов и слишком много требований выдвигает.

На самом деле, как пояснили адвокаты Алиханова, он просто старается обратить судебный процесс в законное русло.

- Сегодня на утреннем заседании Алиханов попросил исключить вопрос прокурора одному из свидетелей, поскольку он был сформулирован вопреки требованиям закона. Это замечание было воспринято прокурором в штыки, в результате появилось такое ходатайство.

Судья Наталья Маненок будет рассматривать ходатайство стороны обвинения в ближайшие часы.