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14:38, 22 Мая 2017

Гособовинение хочет удалить Алиханова из зала суда, чтобы процесс шел без его участия

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С соответствующим ходатайством сторона обвинения выступила сегодня в ходе судебного заседания  - вопрос решится в ближайшие часы.

Сторона обвинения сегодня выступила с ходатайством, чтобы судебный процесс по уголовному делу в отношении известного политика и предпринимателя Девлета Алиханова, далее проходил без его участия. Представитель прокуратуры посчитал, что Алиханов задает слишком много вопросов  и слишком много требований выдвигает.

На самом деле, как пояснили адвокаты Алиханова, он просто старается обратить судебный процесс в законное русло. 

- Сегодня на утреннем заседании Алиханов попросил исключить вопрос прокурора одному из свидетелей, поскольку он был сформулирован вопреки требованиям закона. Это замечание было воспринято прокурором в штыки, в результате появилось такое ходатайство.

Судья Наталья Маненок будет рассматривать ходатайство стороны обвинения в ближайшие часы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2017-05-22 14:47:39
Это "прорыв" в судопроизводстве? Или все по закону, ну очень интересно!
Гость
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