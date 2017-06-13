Гость из Санкт-Петербурга, отдыхавший в приграничной зоне Карелии, попал в неприятную ситуацию

Житель Санкт-Петербурга, оказавшийся без документов в приграничной зоне, был остановлен пограничниками, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Карелии.

С наступлением лета увеличивается количество туристов, посещающих карельские леса и озера, в том числе расположенные в пределах пограничной зоны. В этот период пограничниками традиционно выявляются нарушения пограничного режима. Как правило, данные нарушения связаны с отсутствием у граждан документов, разрешающих пребывание в пограничной зоне, а также ведение на этой территории хозяйственной, промысловой, исследовательской и иной деятельности.

Нередко гости из других регионов России попадают в неприятные ситуации в силу своей неосведомленности о правилах пограничного режима в пограничной зоне.

Так, в июне житель Санкт-Петербурга отдыхал с семьей на берегу одного из озер Суоярвского района, расположенного в пограничной зоне. Гость из северной столицы не имел при себе документа, разрешающего пребывание в пограничной зоне – паспорта гражданина РФ. За нарушение правил пограничного режима указанный житель Санкт-Петербурга был привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия напоминает, что нарушение гражданами пограничного режима влечет привлечение к административной ответственности, в том числе в виде штрафа в размере до тысячи рублей.

Для консультаций о правилах пограничного режима, а также по вопросам оформления пропусков и разрешений на въезд (проход) в пограничную зону, временное пребывание и передвижение в ней, граждане могут обращаться по телефонам: 8-8142-79-01-48 (г. Петрозаводск), 8-814-59-97-851 (г. Костомукша), 8-814-57-59-199 (г.Суоярви), 8-814-30-30-306 (г.Сортавала).