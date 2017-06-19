Гость украл почти 100 тысяч рублей у заснувшего жителя Эссойлы

Сотрудники пряжинской полиции раскрыли кражу денег у местного жителя, сообщает МВД Карелии.

В отделение полиции обратился 77-летний житель поселка Эссойла, сообщив, что у него похитили 95 тысяч рублей. Незадолго до случившегося заявитель пришел в гости к односельчанину. После совместного употребления спиртного пригласил его к себе домой, где мужчины продолжили распитие. Хозяин уснул. Пропажу денег потерпевший обнаружил лишь на следующее утро.

Полицейские установили местонахождение 57-летнего подозреваемого, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с совершением подобного преступления.

Злоумышленник заметил, где хозяин хранил деньги, дождался, когда тот уснет, забрал 95 тысяч рублей и ушел. Часть средств была потрачена, а остальные спрятаны. По месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили несколько тайников с деньгами.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.