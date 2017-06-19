Новости. Криминал
14:15, 19 Июня 2017

Гость украл почти 100 тысяч рублей у заснувшего жителя Эссойлы

По теме

Подростки обокрали сортавальского рыбака
19.06.17 11:08
Стало известно, в чем обвиняют задержанного ФСБ сотрудника Следкома Карелии
16.06.17 16:28
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
16.06.17 12:37
Все новости
Загрузка...

Сотрудники пряжинской полиции раскрыли кражу денег у местного жителя, сообщает МВД Карелии.

В отделение полиции обратился 77-летний житель поселка Эссойла, сообщив, что у него похитили 95 тысяч рублей. Незадолго до случившегося заявитель пришел в гости к односельчанину. После совместного употребления спиртного пригласил его к себе домой, где мужчины продолжили распитие. Хозяин уснул. Пропажу денег потерпевший обнаружил лишь на следующее утро.

Полицейские установили местонахождение 57-летнего подозреваемого, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с совершением подобного преступления. 

Злоумышленник заметил, где хозяин хранил деньги, дождался, когда тот уснет, забрал 95 тысяч рублей и ушел. Часть средств была потрачена, а остальные спрятаны.  По месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили несколько тайников с деньгами.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

По теме

Подростки обокрали сортавальского рыбака
19.06.17 11:08
Стало известно, в чем обвиняют задержанного ФСБ сотрудника Следкома Карелии
16.06.17 16:28
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
16.06.17 12:37
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась

Аналитика

Сегодня 12:35
Обществоведение
Плач над Сямозером
В воскресенье 18 июня на берегу Сямозера плакали родители, чьи дети погибли год назад, выйдя в свой последний поход из лагеря смерти.
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 7
16.06.2017 13:44
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 8
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:00
Частная жизнь
"Торт – это продукт роскоши" 2
Известный кондитер Валентин Сватовой поделился историей своего бизнеса.
"Ищу кандидата, готового на подпись" 12
15.06.2017 12:00
"Я шумиху не люблю" 12
14.06.2017 14:47
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 4
13.06.2017 13:28
архив чтиво

Медиа

Сямозеро 18 июня 2017 года
Новое
Сегодня 14:43
все фото и видео

Афиша

Концерты завтра (1)
Концерт на бис!
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Тачки 3
детям
Он и Она
Чудо-Женщина
Нелюбовь
Орбита 9
Одаренная
Вся афиша полностью

Опрос

Считаете ли вы, что в Петрозаводске стало чище?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»