Гостья Петрозаводска лишилась сбережений, отдохнув у знакомых

В отношении ранее судимого петрозаводчанина возбуждено уголовное дело о краже, сообщает МВД Карелии.

Заявление о преступлении поступило в петрозаводскую полицию от 30-летней приезжей. Женщина отдыхала в компании подруги. Ближе к полуночи они оказались в квартире еще одной знакомой и решили устроить застолье по поводу встречи и отправили супруга хозяйки в магазин со списком того, что необходимо купить, а также банковской картой, принадлежащей приезжей.

Застолье продлилось до утра. В какой-то момент мужчина ушел из дома. Вскоре после его ухода женщина обнаружила исчезновение мобильного телефона и банковской карты. Проверив на следующий день состояние банковского счета, заявительница узнала, что у нее похищены 12 тысяч рублей, и написала заявление в полицию. Общий ущерб она оценила в 25 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. К настоящему времени подозреваемый, 29-летний ранее судимый петрозаводчанин, задержан. При обыске у него изъята часть похищенного, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.