Государственный кинотеатр анонсировал показ нашумевшей "Матильды" в Петрозаводске

Кинотеатр "Премьер" пригласил жителей Карелии на просмотр с 26 октября нашумевшего фильма Алексея Учителя "Матильда".

"Кинотеатр "Премьер" приглашает с 26 октября на просмотр фильма Алексея Учителя "Матильда". Возрастное ограничение: 16+", - сообщается в паблике "Премьера".

Картина рассказывает об увлечении будущего императора Николая II балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат она вызвала широкий общественный резонанс. Представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм Учителя "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. Депутат также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

Генпрокуратура 16 октября сообщила, что не нашла оснований для вмешательства в ситуацию с фильмом по запросу Поклонской. Однако на следующий день Поклонская записала видеообращение к генпрокурору Юрию Чайке, в котором вновь попросила его отозвать прокатное удостоверение, выданное фильму, и признать его "провокационным экстремистским материалом".

Адвокат Учителя, комментируя видеообращение Поклонской, заявил, что фильм "провоцирует только тем, что это очень хорошее и доброе кино — кино о любви", отмечает РИА Новости.

В ряде российских кинотеатров заявили, что не покажут "Матильду".

АУ РК "ЦК "Премьер" создано на базе государственного учреждения "Карельский центр народного творчества" (отдел кинообслуживания населения) и подведомственно министерству культуры Республики Карелия.