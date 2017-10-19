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Новости. Культура
10:11, 19 Октября 2017
фото: kinopoisk.ru

Государственный кинотеатр анонсировал показ нашумевшей "Матильды" в Петрозаводске

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Кинотеатр "Премьер" пригласил жителей Карелии на просмотр с 26 октября нашумевшего фильма Алексея Учителя "Матильда".

"Кинотеатр "Премьер" приглашает с 26 октября на просмотр фильма Алексея Учителя "Матильда". Возрастное ограничение: 16+", - сообщается в паблике "Премьера".

Картина рассказывает об увлечении будущего императора Николая II балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат она вызвала широкий общественный резонанс. Представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм Учителя "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. Депутат также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

Генпрокуратура 16 октября сообщила, что не нашла оснований для вмешательства в ситуацию с фильмом по запросу Поклонской. Однако на следующий день Поклонская записала видеообращение к генпрокурору Юрию Чайке, в котором вновь попросила его отозвать прокатное удостоверение, выданное фильму, и признать его "провокационным экстремистским материалом".

Адвокат Учителя, комментируя видеообращение Поклонской, заявил, что фильм "провоцирует только тем, что это очень хорошее и доброе кино — кино о любви", отмечает РИА Новости.

В ряде российских кинотеатров заявили, что не покажут "Матильду". 

АУ РК "ЦК "Премьер" создано на базе государственного учреждения "Карельский центр народного творчества" (отдел кинообслуживания населения) и подведомственно министерству культуры Республики Карелия.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2017-10-19 12:25:22
Гениальная рекламная кампания. Браво!
Судя по рекламе фильм должен быть мягко говоря так себе.
Вообще, Николашка царем быть не хотел, он, так сказать, был инфантильный хипстер, а не государь. А власть это банка со скорпионами или арена со львами. Ну съели его и аминь.
majan
2017-10-19 12:14:12
Брунс, А ты пойдёшь? Говорят там в Галя будет автографы раздавать - тоже на выборы пойдёт !
User
2017-10-19 11:42:25
А я пожалуй посмотрю от чего Поклонская так мироточит.
кир
2017-10-19 10:24:57
Не хожу в кинотеатры.
однозначно
2017-10-19 10:18:42
С карельским казачеством согласовано? А то ряженые будут биться в истерике
gaudealis
2017-10-19 10:16:21
АКЦИЯ: любой купивший билет на "Матильду" получает подарок - фотографию Поклонской в часах Rolex за 330 000 рублей !
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