Готовые квартиры на Древлянке-8 уже в августе

Спешите, новых квартир в доме №13 осталось немного.

Жилой микрорайон "Древлянка-8" является первым крупным проектом застройки г. Петрозаводска за последние 30 лет. Проект застройки микрорайона выполнен в духе финского лесного города.

Отличительные особенности микрорайона:

- Проживания в комфортной и экологически чистой среде, микрорайон окружен рекреационными зонами реки Неглинка и городских лесов (парк "Неглинский берег", парк "Родник "Лягушка", "Семейный сквер"), которая не будет застраиваться;

- Обеспечение водоснабжения микрорайона чистой артезианской водой из подземных источников месторождения подземных вод "Древлянское";

- На территории, прилегающей к жилым домам, размещено дополнительное количество парковочных мест для автотранспорта;

- Тарифы на теплоснабжение в два раза ниже, чем в среднем по г. Петрозаводску, наличие счетчиков на все виды энергии и регулировочных кранов на отоплении существенно экономят на коммунальных платежах;

- Спортивный комплекс, детские площадки, велодорожки, пешеходные дорожки, торговый центр SPAR.

- Транспортная доступность, в микрорайон ходят городские автобусные маршруты № 9,20 и 26.

Уже в августе 2017 года сдается в эксплуатацию дом №13. Готовых квартир осталось немного. Спешите!

Подробности на neo-city.ru.

На правах рекламы