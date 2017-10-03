Гранитный карьер в Карелии хотят продать за 250 млн рублей

Российский аукционный дом готовит к торгам 100% ООО "Медвежья Гора", которому принадлежит действующий карьер по добыче гранита в городе Медвежьегорске.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аукционного дома.

ООО "Медвежья Гора" осуществляет полный цикл добычи и производства гранитного щебня для строительства дорог и производства бетона. Мощность производственной линии - до 50 тыс. тонн готовой продукции в месяц.

В состав актива входит находящийся в аренде до 30 ноября 2026 года участок площадью 117,46 га, на котором расположен действующий карьер (доказанные запасы составляют 24 млн куб. м.).

На территории также имеется административное здание площадью 16,4 тыс. кв. м., подъездной железнодорожный путь протяженностью 554 м. Кроме того у ООО есть собственный парк автомобилей и спецтехники.