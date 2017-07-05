Границу Карелии и Финляндии стали пересекать реже

При этом в Ленобласти трафик пересечений растет.

Трафик на финляндско-российской границе за полгода составил более 4,3 миллиона человек, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2016-го, сообщает fontanka.fi со ссылкой на Пограничную охрану Финляндии.

Тем не менее, показатели пока остаются заметно ниже тех, что были зафиксированы в пиковый 2013 год: тогда границу за шесть месяцев пересекли более 6 миллионов человек.

При этом доля россиян выросла за год с 61% до 70%, тогда как доля финских туристов уменьшилась с 35% до 26%. Наши соотечественники стали ездить в Финляндию на 18% чаще, чем в январе-июне 2016-го. Всего за первое полугодие Суоми посетило более 3 миллионов граждан России. Для сравнения, в 2013-м их было 4,68 миллиона. Число "финских" пересечений границы упало за год на 24%, до 1,1 миллиона человек.

Наиболее активно пассажиропоток растет на границе с Ленобластью. Самым большим спросом пользуются МАПП "Нуйямаа - Брусничное" (+25%) и ЖДПП "Вайниккала" (+27%).

А вот в карельских пунктах пропуска "Ниирала - Вяртсиля" и "Куусамо - Суоперя" зафиксирован спад трафика (-20 и -26% соответственно).