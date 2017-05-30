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11:09, 30 Мая 2017

Границу с Карелией сегодня пересекли три нелегала

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Задержанные хотели попросить политического убежища в Финляндии.

Иностранцы пересекли российско-финскую границу в районе населенного пункта Вяртсиля, рассказывает fontanka.fi. О задержании трех иностранцев рано утром сегодня, 30 мая рассказала погранохрана Финляндии. Задержанные рассказали, что они намеревались попросить политического убежища на территории Суоми. Национальность нелегалов не указывается.

Против нелегалов возбуждено дело о незаконном пересечении границы. 

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Комментарии

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deep
2017-05-30 14:18:30
Теперь ещё и кормить за наши налоги. Ушли, так ушли, дешевле же было бы.
Гарик
2017-05-30 14:00:10
А наши где были пограничники ,как нашу то границу пересекли ?? Чудеса))) После праздника были что ли или все праздновали еще???))
ненец
2017-05-30 14:31:11
Гарик, как где? Мзду брали. Билеты входные продавая.
новый
2017-05-30 11:26:39
А в Россию они как попали? Странное у нас импортозамещение
Гость
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