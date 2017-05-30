Границу с Карелией сегодня пересекли три нелегала

Задержанные хотели попросить политического убежища в Финляндии.

Иностранцы пересекли российско-финскую границу в районе населенного пункта Вяртсиля, рассказывает fontanka.fi. О задержании трех иностранцев рано утром сегодня, 30 мая рассказала погранохрана Финляндии. Задержанные рассказали, что они намеревались попросить политического убежища на территории Суоми. Национальность нелегалов не указывается.

Против нелегалов возбуждено дело о незаконном пересечении границы.