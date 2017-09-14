14:25, 14 Сентября 2017
Гребцы из Карелии завоевали "золото" и "серебро"
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В Москве продолжается первенство России по академической гребле среди юниоров и юниорок.
С 12 по 15 сентября в Москве проходит первенство России по академической гребле среди юниоров и юниорок до 23 лет. После первой половины соревнований карельские гребцы завоевали две медали.
Георгий Трусеев в составе экипажа двойки парной легкого веса стал победителем первенства. Елизавета Валова в экипаже двойки парной стала серебряным призером соревнований.
14 и 15 сентября спортсмены выступят в четверках парных, а Даниил Баранов будет бороться за медали первенства в составе экипажа восьмерки.
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