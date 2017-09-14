Гребцы из Карелии завоевали "золото" и "серебро"

В Москве продолжается первенство России по академической гребле среди юниоров и юниорок.

С 12 по 15 сентября в Москве проходит первенство России по академической гребле среди юниоров и юниорок до 23 лет. После первой половины соревнований карельские гребцы завоевали две медали.

Георгий Трусеев в составе экипажа двойки парной легкого веса стал победителем первенства. Елизавета Валова в экипаже двойки парной стала серебряным призером соревнований.

14 и 15 сентября спортсмены выступят в четверках парных, а Даниил Баранов будет бороться за медали первенства в составе экипажа восьмерки.