15:41, 30 Мая 2017
Греф назвал падение доходов населения "загадкой" статистики
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Сокращение доходов населения, фиксируемое официальной статистикой, может объясняться "методологией" подсчетов, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
"Надо разбираться со статистикой, потому что доходы переоцениваются по методологии расходов, и в целом мы видим, что заработные платы в прошлом году росли. Это примерно 63% всех доходов. Росли и социальные выплаты: пенсии росли на 13%, социальные пособия примерно на 6%. Доходы от собственности, которые составляют примерно 6-7%, и от владения собственностью, от предпринимательской деятельности, тоже выросли примерно на 6–7%", — пояснил Греф.
Вот здесь – подробнее.
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