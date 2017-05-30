Греф назвал падение доходов населения "загадкой" статистики

Сокращение доходов населения, фиксируемое официальной статистикой, может объясняться "методологией" подсчетов, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Надо разбираться со статистикой, потому что доходы переоцениваются по методологии расходов, и в целом мы видим, что заработные платы в прошлом году росли. Это примерно 63% всех доходов. Росли и социальные выплаты: пенсии росли на 13%, социальные пособия примерно на 6%. Доходы от собственности, которые составляют примерно 6-7%, и от владения собственностью, от предпринимательской деятельности, тоже выросли примерно на 6–7%", — пояснил Греф.

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