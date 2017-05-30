Новости. Экономика
15:41, 30 Мая 2017

Греф назвал падение доходов населения "загадкой" статистики

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Сокращение доходов населения, фиксируемое официальной статистикой, может объясняться "методологией" подсчетов, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Надо разбираться со статистикой, потому что доходы переоцениваются по методологии расходов, и в целом мы видим, что заработные платы в прошлом году росли. Это примерно 63% всех доходов. Росли и социальные выплаты: пенсии росли на 13%, социальные пособия примерно на 6%. Доходы от собственности, которые составляют примерно 6-7%, и от владения собственностью, от предпринимательской деятельности, тоже выросли примерно на 6–7%", — пояснил Греф.

Вот здесь – подробнее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-05-30 18:05:26
Они нарочно издеваются! Достали, с.ки, в конец! 12-го июня выйду "прогуляться"!
циник
2017-05-30 16:20:42
Тем не менее, скажем, для меня это методологическая загадка, почему он не сидит лет уже как 15.
Неравнодушный
2017-05-30 16:12:58
Средь графиков и диаграмм
Осмысленным бред кажется ослам.
Гость
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