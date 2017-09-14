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Новости. Общество
09:00, 14 Сентября 2017

Группа компаний "КСМ" приглашает на День открытых дверей

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Группа компаний "КСМ" 16 и 17 сентября приглашает на День открытых дверей по жилым комплексам "Уютный", "Гармония" и "Скандинавия".

Приглашаем принять участие и оценить все преимущества нового района: свежий воздух и тишина, сформированная инфраструктура и просторные парковки, новые детские сады и игровые площадки.

Во время экскурсии по жилищному комплексу можно будет познакомиться с нашими объектами, посмотреть планировки квартир и оценить качество отделки "под ключ", а также узнать обо всех специальных предложениях на покупку жилья.

Пока родители заняты ответственным делом, дети могут принять участие в увлекательной анимационной программе (16 сентября с 12.00 до 14.00).

Всех наших гостей ожидают угощения, выпечка и горячие напитки.    

Записаться на День открытых дверей можно по телефону (8142) 332-700. Мы будем рады видеть вас в субботу 16 сентября с 11.00 до 16.00 и в воскресенье 17 сентября с 12.00 до 17.00 по адресу: Скандинавский проезд, дом 10 (строительный номер дома 11).

На правах рекламы

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