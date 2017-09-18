Группа компаний "КСМ" провела очередной день открытых дверей

В минувшие выходные в Петрозаводске прошел День открытых дверей, организованный группой компаний "КСМ".

Участники познакомились с жилыми комплексами "Уютный", "Гармония" и "Скандинавия", смогли лично изучить варианты планировок квартир, а также оценить качество отделки "под ключ". Актуальной оказалась информация по ипотеке и консультации от банков-партнеров, проводимые прямо в офисе.

По традиции, все участники мероприятия получили от представителей застройщика специальные предложения на покупку жилья.

А пока посетители знакомились с объектами, маленькие участники Дня открытых дверей веселились от души. Ребята поучаствовали в удивительных крио-опытах, запустили в воздух миллион мыльных пузырей и посоревновались в ловкости на аттракционе "Куб с подарком". Особой популярностью у маленьких "скандинавов" пользовалась сладкая вата, которая раздавалась не неограниченном количестве всем желающим.

Мероприятие посетило более 220 человек, что говорит о высоком интересе к жилой недвижимости от группы компаний "КСМ", благодаря идеальному сочетанию цены и качества.

Если вам не удалось побывать на Дне открытых дверей, приглашаем вас на индивидуальный показ. Записаться можно по телефону 332-700.

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