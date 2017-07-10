09:13, 10 Июля 2017
Группа разминирования выезжала на вызов в кафе Петрозаводска
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10.07.17 09:33
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В кафе "Яблочное" была обнаружена подозрительная сумка, сообщили в дежурной службе Петрозаводска.
В минувшее воскресенье 9 июля в 19.20 оперативные службы были подняты по тревоге.
На проспекте Карла Маркса, д. 12, в кафе "Яблочное", была обнаружена подозрительная сумка. Для проверки выезжал наряд полиции.
Обнаружена женская сумка с документами. Опасности нет.
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