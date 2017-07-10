Группа разминирования выезжала на вызов в кафе Петрозаводска

В кафе "Яблочное" была обнаружена подозрительная сумка, сообщили в дежурной службе Петрозаводска.

В минувшее воскресенье 9 июля в 19.20 оперативные службы были подняты по тревоге.

На проспекте Карла Маркса, д. 12, в кафе "Яблочное", была обнаружена подозрительная сумка. Для проверки выезжал наряд полиции.

Обнаружена женская сумка с документами. Опасности нет.