10:26, 09 Октября 2017
Группа "Руки вверх!" выступит в Карелии
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В декабре в Кондопоге состоится концерт группы "Руки вверх!", который приурочен к 20-летию коллектива.
"В этом году "Руки вверх!" отмечают 20-летие! 10 декабря бессменный лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и его команда выйдут на сцену Ледового Дворца г. Кондопоги, чтобы в окружении любимой публики отпраздновать юбилей легендарного коллектива масштабным гала-концертом. Грандиозные шоу всенародно любимой группы всегда проходят с неизменным аншлагом", - сообщается на сайте Кассир.ру.
Стоимость билетов: 1700 рублей.
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