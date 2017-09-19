Группа туристов, отдыхавших в Карелии, оказалась в смертельно опасной ситуации

Группа туристов из Санкт-Петербурга поблагодарила сотрудников Сортавальского и Лахденпохского ГИМС за "человечность и самоотверженность".

Как рассказали в карельском МЧС, 3 сентября семеро молодых людей из Санкт-Петербурга, находясь на Ладожском озере, оказались в смертельно опасной ситуации.

"Вечером в этот день группа на двух лодках возвращалась из поездки на один из островов. Во время передвижения группы погода на озере сильно испортилась, поднялся сильный ветер и высокие волны. В связи со сложившейся ситуацией группа запросила помощи", - отметили в министерстве.

Сигнал приняла пожарно-спасательная служба Сортавальского района.

"Мы сразу же связалась с ребятами, уточнили ситуацию и определили место, к которому им быстрее и проще добраться, - вспоминает Ольга Баранова, руководитель поисково-спасательной операции. – В этот момент на озере был шторм и сильный туман, и поэтому операцию по эвакуации пришлось отложить до утра. Высадившись на берег, ребята организовали ночевку, об этом они рассказали в ходе последнего сеанса связи. Также мы договорились о том, что созвонимся утром, это было сделано для того чтобы экономить заряд батареи телефона".

Утром следующего дня к месту происшествия выехали на катере госинспекторы Лахденпохского инспекторского отделения ГИМС Алексей Корыткин и Игорь Зенкин.

Спустя два часа поисково-спасательных работ, которые осложнялись штормовой погодой, группа ребят была обнаружена и доставлена на берег.

"Идя вдоль берега, мы справлялись с волной,– отмечают участники поездки. – Но когда мы вышли на открытую воду, стало понятно, что дойти до пункта назначения – деревни Микли Лахденпохского района – нам не удастся. Лодки почти пошли на дно. Мы запросили помощи у базы, где арендовали лодки, но помощь так и не пришла. Далее мы позвонили в пожарно-спасательную службу, где нас соединили с инспекторами ГИМС. После беседы с инспекторами ГИМС мы двинулись в сторону ближайшего берега. Вытащив на сушу лодки и все имущество, мы организовали ночёвку. Утром к нам пришли сотрудники ГИМС, которые постоянно были на связи и четко определили наше местонахождение. Алексей Корыткин и Игорь Зенкин доставили нас целыми и невредимыми на сушу, сделав два рейса".

"Вся наша группа выражает огромную благодарность и признательность сотрудникам Сортавальского и Лахденпохского инспекторского отделения ГИМС за профессионализм, человечность и самоотверженность при выполнении ими своей работы. Как-то спокойнее становится от мысли, что даже в самой чрезвычайной ситуации есть на кого рассчитывать - на наших спасателей, на МЧС России", - добавили туристы.