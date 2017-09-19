Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Происшествия
10:18, 19 Сентября 2017
фото: ГУ МЧС по РК

Группа туристов, отдыхавших в Карелии, оказалась в смертельно опасной ситуации

По теме

Жительницу Карелии, страдающую алкоголизмом, лишат прав
19.09.17 10:07
В Кондопоге из-за сигареты загорелась квартира в жилом доме
19.09.17 09:19
Стало известно, где нашли тело подростка, утонувшего на Ладоге в июне
18.09.17 15:52
Все новости
Загрузка...

Группа туристов из Санкт-Петербурга поблагодарила сотрудников Сортавальского и Лахденпохского ГИМС за "человечность и самоотверженность".

Как рассказали в карельском МЧС, 3 сентября семеро молодых людей из Санкт-Петербурга, находясь на Ладожском озере, оказались в смертельно опасной ситуации.

"Вечером в этот день группа на двух лодках возвращалась из поездки на один из островов. Во время передвижения группы погода на озере сильно испортилась, поднялся сильный ветер и высокие волны. В связи со сложившейся ситуацией группа запросила помощи", - отметили в министерстве.

Сигнал приняла пожарно-спасательная служба Сортавальского района.

"Мы сразу же связалась с ребятами, уточнили ситуацию и определили место, к которому им быстрее и проще добраться, - вспоминает Ольга Баранова, руководитель поисково-спасательной операции. – В этот момент на озере был шторм и сильный туман, и поэтому операцию по эвакуации пришлось отложить до утра. Высадившись на берег, ребята организовали ночевку, об этом они рассказали в ходе последнего сеанса связи. Также мы договорились о том, что созвонимся утром, это было сделано для того чтобы экономить заряд батареи телефона".

Утром следующего дня к месту происшествия выехали на катере госинспекторы Лахденпохского инспекторского отделения ГИМС Алексей Корыткин и Игорь Зенкин.

Спустя два часа поисково-спасательных работ, которые осложнялись штормовой погодой, группа ребят была обнаружена и доставлена на берег.

"Идя вдоль берега, мы справлялись с волной,– отмечают участники поездки. – Но когда мы вышли на открытую воду, стало понятно, что дойти до пункта назначения – деревни Микли Лахденпохского района – нам не удастся. Лодки почти пошли на дно. Мы запросили помощи у базы, где арендовали лодки, но помощь так и не пришла. Далее мы позвонили в пожарно-спасательную службу, где нас соединили с инспекторами ГИМС. После беседы с инспекторами ГИМС мы двинулись в сторону ближайшего берега. Вытащив на сушу лодки и все имущество, мы организовали ночёвку. Утром к нам пришли сотрудники ГИМС, которые  постоянно были на связи и четко определили наше местонахождение. Алексей Корыткин и Игорь Зенкин доставили нас целыми и невредимыми на сушу, сделав два рейса".

"Вся наша группа выражает огромную благодарность и признательность сотрудникам Сортавальского и Лахденпохского инспекторского отделения ГИМС за профессионализм, человечность и самоотверженность при выполнении ими своей работы. Как-то спокойнее становится от мысли, что даже в самой чрезвычайной ситуации есть на кого рассчитывать - на наших спасателей, на МЧС России", - добавили туристы.

По теме

Жительницу Карелии, страдающую алкоголизмом, лишат прав
19.09.17 10:07
В Кондопоге из-за сигареты загорелась квартира в жилом доме
19.09.17 09:19
Стало известно, где нашли тело подростка, утонувшего на Ладоге в июне
18.09.17 15:52
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2017, 19:40
Полина Гагарина и Баста опозорились на шоу "Голос"
12.09.2017, 17:03
Итоги выборов:  победителей больше, чем один
13.09.2017, 09:21
Суд без события преступления
18.09.2017, 09:32
ФОТО: Сотня женских прокладок украсила Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
17.09.2017, 09:03
В Петрозаводске 18-летний водитель разбился на мосту
18.09.2017, 12:55
ВИДЕО: Стало известно, кто обклеил прокладками Mercedes в районе новостроек Петрозаводска

Аналитика

18.09.2017 13:15
Политкухня
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!" 9
В августе в Петрозаводске начал свою работу региональный штаб Алексея Навального, который намерен участвовать в президентской кампании-2018. Об этом разговор с Артёмом Корнышовым, координатором штаба политика в Карелии.
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь! 2
15.09.2017 14:30
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы 3
15.09.2017 12:35
Связь-Банк: государственное в тренде
14.09.2017 11:55
Суд без события преступления 8
13.09.2017 09:21
Вся аналитика

Чтиво

18.09.2017 15:47
Личное мнение
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 2
Главные события минувшей недели. Авторский взгляд журналиста Евгения Белянчикова.
Счастье быть шибздиком 1
13.09.2017 11:50
Могут ли не оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения? 2
11.09.2017 10:16
Очень ждут фальсификаций 15
04.09.2017 17:13
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Афиша

Сегодня в городе (14)
Оно
Напарник
Гоголь. Начало (18+)
Дозор джунглей
детям
Удача Логана
Твое имя
Гоголь. Начало (16+)
Про любовь. Только для взрослых
Малыш на драйве
В гостях у Элис
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»