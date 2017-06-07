Грузовик насмерть задавил девушку на трассе в Карелии

В Олонцеком районе 17-летняя девушка погибла под колесами грузовика, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник в 21.40 на 282-м км трассы "Кола" водитель грузовика Man сбил 17-летнюю девушку, которая двигалась по дороге.

Пешеход погибла на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.